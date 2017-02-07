ЕС продлит санкции против В.Януковича на следующий год - СМИ

Европейский Союз продлит на следующий год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.

"Евросоюзные дипломаты подтверждают информацию о том, что есть согласие всех стран ЕС о продлении санкций против Януковича и его сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение будет официально объявлено уже скоро.

Напомним, в марте 2016 года санкции против В.Януковича и его окружения были продлены на один год - до марта 2017 года.

Отметим, что 5 марта 2016 года решение о продлении санкций против экс- президента Украины Виктора Януковича и 15 экс-чиновников было опубликовано в официальном журнале ЕС.