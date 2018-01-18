ЕС угрожает пересмотреть безвиз из-за президентского законопроекта об Антикоррупционном суде

Создание Антикоррупционного суда является одним из обязательств Украины в рамках выполнения безвизовых требований. Однако поданный Петром Порошенко законопроект в парламент не соответствует обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя ЕС.

Это может привести к пересмотру безвизовых отношений, ведь без создания соответствующего органа Европейская комиссия может запустить механизм визовой приостановки.

"Создание действительно независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране. Однако основные положения проекта не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал украинской власти. Также его создание требует Европейская комиссия в рамках мониторинга за механизмом визового приостановления", - отметили в Евросоюзе.

От более подробных комментариев представитель ЕС отказался, отметив, что ЕС сейчас ведет переговоры с Администрацией Президента и соответствующими комитетами ВР относительно нового законопроекта. Кроме того, по информации издания, в конце прошлой недели главе АП, спикеру ВР и ключевым министрам было отправлено официальное письмо с позицией Евросоюза по этому вопросу.

Ранее с критикой законопроекта об Антикоррупционном суд выступили Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые считают поданный в парламент документ неприпустимым и таким, что нарушает обязательства Киева перед западными партнерами.

Однако Петр Порошенко заявил о недопустимости ультиматумов относительно положений законопроекта, вместе с этим отметив, что предложения для усовершенствования документа можно будет внести во время рассмотрения в Верховной Раде.

Кроме того, в Администрации президента отметили, что законопроект о создании Антикоррупционного суда был разработан в соответствии в Конституции Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а после его регистрации в парламенте Президент не может влиять на его содержание.

По материалам: Европейская правда