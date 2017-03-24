ЕС выделяет 3 млн евро для спутниковой разведки СММ ОБСЕ в Украине

Европейская комиссия от имени Евросоюза повторно заявила о своей активной поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине с учетом продления ее мандата и о предоставлении дополнительного финансирования в сумме 3 млн евро для сфере спутниковой визуальной разведки.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Использование изображения спутниковых данных позволит осуществлять глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым, к сожалению, наблюдатели все еще не имеют доступа", - заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности.

"Эта новая помощь еще раз подтверждает устойчивую приверженность Евросоюза идеи полного выполнения Минских соглашений", - добавила она.

Спутниковая визуальная разведка является самым важным аналитическим и планировочным механизмом, в частности, за то, что он позволит СММ ОБСЕ определять широкие участки, к которым наблюдатели миссии не имеют доступа, отметили в ЕК.

С помощью этого механизма можно также получать информацию о повреждении инфраструктуры, присутствии или перемещении живой силы и техники.

Это финансирование будет распределяться через Спутниковый центр Евросоюза. Центр будет выискивать нужные снимки и, по запросу ОБСЕ, будет предоставлять миссии результаты анализов.