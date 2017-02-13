Если Президент инициирует введение военного положения, ВР его поддержит - Парубий

Если Президент Украины и СНБО инициируют введение военного положения, парламент примет соответствующее решение.

Об этом сообщает Укринформ.

"В случае массированной атаки и наступления - а по Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно - придется принимать решение. Решение должно быть готово, но это решение - исключительно в компетенции Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны. Когда оно будет ими инициировано, я думаю, что Верховная Рада это решение поддержит", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В то же время он отметил: военное положение, в случае его введения, должно быть объявлено на территории всей страны, а не только на Донбассе.

"Это сложное решение, которое меняет управление всей системой власти в Украине. Очень комплексное решение", - подчеркнул спикер.

Напомним, по мнению многих экспертов, введение военного положения позволит отнимать собственность без какого-либо специального закона.