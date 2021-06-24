Есмінець Defender діяв законно, бо ми не визнаємо анексію Криму Росією - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британський есмінець Defender діяв законно у міжнародних водах біля узбережжя окупованого Росією Криму.

Про це він сказав журналістам у четвер, коментуючи ситуацію щодо заяв з боку Росії про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю у Чорному морі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що тут цілком доречно було використовувати міжнародні води. Важливим моментом є те, що ми не визнаємо анексії Криму Росією", - сказав Джонсон.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня Міноборони РФ заявило, що російські військові та прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь та зробили "попереджувальне" бомбометання по курсу британського есмінця Defender, коли він проходив біля берегів окупованого РФ Криму, в районі мису Фіолент.

У Міністерстві оборони Великої Британії спростували заяву РФ про відкриття попереджувального вогню по есмінцю Defender, а також заперечили, що на шляху проходження корабля російською стороною проводилося бомбометання.

У британському відомстві заявили, що корабель Королівського флоту здійснював мирний прохід територіальними водами України відповідно до норм міжнародного права.

АР Крим була окупована РФ в результаті агресії, що розпочалася 20 лютого 2014 року й триває досі.