ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на задержание украинца Гриба российскими спецслужбами в Беларуси

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на незаконное задержание гражданина Украины Павла Гриба российскими спецслужбами на территории Беларуси.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси нашего земляка Павла Гриба", - написал Петренко.

По словам министра, рассмотрев представленные материалы, 11 сентября ЕСПЧ принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении правила 39 Регламента Европейского суда до получения необходимой информации от правительства России.

По представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня, суд принял решение истребовать у представителей России данные о состоянии здоровья Павла Гриба для дальнейшего рассмотрения дела.

Срок для предоставления Россией информации - 25 сентября 2017 года.

Также Петренко отметил, что лично будет контролировать ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Андрей Сабинин посетил задержанного 25 августа 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба в следственном изоляторе (СИЗО) в Краснодаре (Россия).

По сообщениям средств массовой информации, вероятно, Гриба задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России по подозрению в террористической деятельности.

По словам отца Гриба, 19-летний украинец уехал в Гомель (Беларусь) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в социальных сетях.

Сотрудники Черниговской местной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по факту исчезновения Гриба на территории Беларуси.

Напомним, 24 августа в Беларуси пропал 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины.

Позже исчезнувший в Беларуси сын украинского пограничника Гриба "нашелся" в российском СИЗО.

Пропавший в Беларуси украинец Гриб находится в СИЗО Краснодара и обвиняется в терроризме. Также украинцу Грибу позволили встретиться с адвокатом в краснодарском СИЗО.