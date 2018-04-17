"Есть все основания ожидать" решения Вселенского патриарха о появлении в Украине собственной церкви - УПЦ КП

Украинская православная церковь Киевского патриархата "поддерживает все усилия для преодоления существующего церковного разделения", сообщила пресс- служба Киевской патриархии. По информации представителей церкви, "сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение" Вселенского патриарха Варфоломея о создании в Украине единой поместной православной церкви.

"В Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии православной церкви в Украине Его Святейшество Вселенским патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой поместной православной церкви", - отметили в Киевском патриархате.

В церкви заявили, что весь епископат КП подписал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. Аналогичная просьба также подписал епископат Украинской автокефальной православной церкви, заявили в КП.

"Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию Вселенским патриархом украинской церковной независимости", - отметили в Киевской патриархии.

17 апреля президент Украины Петр Порошенко во время экстренной встречи с лидерами фракций парламента заявил, что Украина сегодня как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Он рассказал, что решил обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об Украинской поместной автокефальной церкви.

Он выразил надежду, что это решение будет принято до 1030-летия крещения Украины-Руси (летом 2018).

В сентябре 2016 года президент Петр Порошенко заявлял, что результаты опросов показывают рост числа православных украинцев, которые хотят "иметь единую поместную автокефальную украинскую церковь".

При этом в выступлении в парламенте президент тогда заявлял, что "автокефалия абсолютно не означает появления государственной церкви".

Из опроса Института социологии НАНУ, проведенного в 2016 году, следовало, что 21,3% украинцев поддерживают создание единой поместной православной церкви государством, а 35,7% опрошенных считают, что этим должны заниматься сами верующие. В то же время 32% респондентов уверены, что объединение церквей ограничивать право на выбор конфессии, и 21,7% украинцев считают, что "не стоит обращать внимания на призывы раскольников и еретиков".