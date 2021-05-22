Естонія упродовж року надасть Україні гуманітарну допомогу на мільйон євро

Упродовж 2021 року Естонія направить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 1 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомив МЗС балтійської країни у Твіттері.

"У 2021 році Естонія виділить в цілому 1 мільйон євро, щоб допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою. Останніми роками майже третина гуманітарної допомоги Естонії була направлена в Україну, і ми продовжимо підтримувати країну, щоб допомогти нужденним", - йдеться в повідомленні.

In 2021 Estonia is allocating €1 million in total to help Ukraine deal with the humanitarian crisis there. In recent years, nearly a third of Estonia's humanitarian aid has been earmarked for Ukraine, and we will continue supporting the country to help those in need. - Estonian MFA (@MFAestonia) May 21, 2021

Деякі джерела уточнюють, що кошти будуть спрямовані людям, які проживають у районах конфлікту на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас 17-19 травня відвідала Україну з триденним візитом.

Глава українського уряду Денис Шмигаль під час спільного з Каллас брифінгу заявляв, що Естонія щорічно надає Україні допомогу у сумі понад 1,4 млн євро.