Евгений Мураев вышел из партии "За життя" и создал свою политсил

Украинский депутат Евгений Мураев объявил о том, что выходит из партии "За життя" Вадима Рабиновича. На выборы он пойдет с новой партией.

"Знаю, что пауза, о которой я просил для принятия решения, затянулась, но важные решения не принимаются в спешке. Особенно те, которые касаются других людей и нашей с вами Родины. За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект "За жизнь" В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость и не состряпанное на скорую руку ток-шоу. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей. Я готов встать впереди и предложить Украине проект страны, которого у нее никогда не было", - заявил Мураев на своей странице в Фейсбуке.