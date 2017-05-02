Евродепутат из Италии опубликовала фото с празднования 1 мая в Луганске

Евродепутат из Италии Элеонора Форенца, представитель "Партии коммунистического возрождения", опубликовала свои фото с празднования 1 мая в подконтрольном пророссийским боевикам Луганске.

"Мы не знаем, почему вы говорите: "До свидания, Ленин" - мы говорим: "Здравствуй, Владимир", - написала Форенца в Facebook под фотографией у памятника Ленину.

В Европарламенте 40-летняя Форенца входит во фракцию Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера.

Утром 1 мая главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что представители более 20 государств приняли участие в первомайских торжествах в контролируемом пророссийскими боевиками Луганске, в том числе и Элеонора Форенца.

Группировки "ДНР" и "ЛНР" признаны в Украине террористическими.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, здесь погибли около 10 000 человек.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть "добровольцы".