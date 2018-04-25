Евродепутат Хармс навестит Надежду Савченко в СИЗО

Утром 25 апреля внефракционного нардепа Надежду Савченко посетит в СИЗО депутат Европарламента Ребекка Хармс. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра парламентария Вера Савченко.

"Вчера встречалась с госпожой Ребеккой Хармс по ее инициативе. Также на встрече присутствовали адвокаты Надежды Дмитрий Бугай и Олег Соловей. Госпоже Хармс дали свидание с Надеждой при условии, если она будет делать это непублично... Что дальше? Закрытый процесс над Савченко? Ребекка сегодня в 10.00 должна попасть к Надежде в СИЗО СБУ", - отметила Вера Савченко.

Она добавила, что нардепа разрешили посетить также мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.