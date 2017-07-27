Евродепутат предложил сделать Саакашвили негражданином Латвии

Экс-губернатор Михаила Саакашвили, лишенного украинского гражданства, предлагают сделать негражданином Латвии

В частности, такое предложение сделал на своей странице в Facebook депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, информирует "ДС".

"Поскольку у экс-Президента Грузии Михейла Саакашвили больше нет грузинского гражданства (отнято решением действующего Президента Маргвелашвили, поскольку Саакашвили не заявил в Грузии в установленном законом порядке о факте наличия гражданства Украины), а теперь нет и украинского, то он становится апатридом. Полагаю, было бы неплохо Латвии сделать господина Саакашвили негражданином Латвии", - написал Мамыкин.

"Зная его недюжинную энергию, он, наверняка помог бы побороться за права неграждан Эстонии и Латвии", - добавил он.

Справка. Неграждане в латвийском праве отличаются от апатридов - лиц, не имеющих государственной принадлежности. В отличие от них неграждане, например, имеют латвийские паспорта. По-английски в них неграждане обозначаются как иностранцы (англ. alien), подлежат дипломатической защите Латвии за рубежом, обладают правом жить в Латвии, не запрашивая вида на жительство.

Как сообщала "ДС", ранее советник главы МВД Станислав Речинский сообщил, что бывшего главу Одесской ОГА лидер "Руха новых сил" Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Саакашвили лишат украинского гражданства из-за ложных сведений.

Михаил Саакашвили заявил, что не будет получать статус беженца.

Президент Петр Порошенко поддержал лишение Саакашвили гражданствана основе рекомендаций Государственной миграционной службы.