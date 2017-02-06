Еврокомиссар Хан пообещал "безвиз" для Украины в середине весны

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что безвизовый режим с Украиной не откладывается. О нем должны договориться в середине весны, сказал Хан в интервью Радио Свобода.

"Дорожная карта" либерализации визового режима четкая, и я ожидаю, что самое позднее в марте будет принято решение о механизме прекращения безвизового режима, а на основе этого у нас будет соглашение о визовой либерализации. Мы сможем достичь этой долгожданной цели где-то в середине весны", - сказал еврокомиссар.

На вопрос, должны ли сохраниться санкции в отношении России, которые будут пересматривать в марте, Хан ответил, что санкции ввели из-за нарушения международного права, и в этом ничего не изменилось.

"Это, конечно, связано с выполнением минских соглашений, но минские соглашения еще не выполнены, поэтому я не вижу никакой возможности для снятия санкций", - отметил он.

Напомним, 2 февраля Европарламент отменил визы для граждан Грузии.

Изначально Украина и Грузия должны были получить безвизовый режим вместе, однако позже этот процесс разделили. Когда состоится голосование по Украине, пока неизвестно.