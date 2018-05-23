Еврокомиссар Хан рассказал о степени влияния ЕС на создание Антикоррупционного суда

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в интервью Радио НВ рассказал о степени влияния Брюсселя на процесс создания Антикоррупционного суда.

По словам Хана, Европейский Союз не намерен руководить какой-либо структурой или ветировать отобранных украинской властью специалистов.

Вместе с тем, ЕС считает, что необходимо оказать помощь Украине, чтобы украинская власть могла принять решения, которые будут отвечать интересам граждан, чтобы борьба с коррупцией прогрессировала.

"С нашей стороны точно нет ни одного вмешательства в отбор любого, кто претендует на должность судьи дисциплинарного суда или судов первой или второй инстанции... Речь идет о привлечении международных экспертов, имеющих опыт в отборе квалифицированных лиц. При этом, важно учитывать не только профессиональные способности, но и личную принципиальность", - завил Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что Брюссель очень высоко оценил бы принятие Радой закона об Антикоррупционном суде.

"Но что важно для нас, это как будут действовать все институты, когда будут действовать и какие конкретные результаты. Потому что мы видели много законодательных инициатив, принятие законов, борьбу с коррупцией, о чем говорили разные партии. Но чего до сих пор не хватает, так это конкретных результатов всех этих попыток. Какие дела были доставлены в суд? Какие дела были рассмотрены судом? Cуд должен выносить приговоры, должны быть личные последствия. Это то, что нам сейчас очень необходимо сейчас ", - подчеркнул он.

Полное интервью с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения ЕС Йоганнесом Ханом слушайте на Радио НВ в пятницу, в 20.00.