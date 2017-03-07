Европарламент обсудит безвиз для украинцев 9 марта

В четверг, 9 марта, комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам намерен рассмотреть вопрос безвизового режима для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского парламента.

В рамках заседания комитет Европейского парламента будет рассматривать включение Украины в список третьих стран, граждане которых будут освобождены от необходимости иметь визы во время пересечения внешней границы Европейского союза.

Кроме того, стало известно, что голосование в комитете Европейского парламента пройдет по договоренностям в Европейском парламенте и Совете Европы, а докладчиком станет Мария Габриэль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский парламент рассмотрит вопрос об отмене краткосрочных виз для украинских граждан 5 апреля 2017 года.

