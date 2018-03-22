Европарламент отреагировал на задержание Надежды Савченко

Европарламент будет продолжать внимательно следить за ситуацией с задержанием нардепа Надежды Савченко.

Об этом сказал глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, передает РИА Новости Украина.

По его словам, в зависимости от развития ситуации Европейский парламент может выступить с призывом освободить нардепа.

"Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", - заявил он.

Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за арест Надежды Савченко и СБУ взялось допрашивать Савченко, как подозреваемую.