Европарламент проголосует безвиз для украинцев 6 апреля

Европейский парламент 5 апреля проведет дебаты о предоставлении Украине безвизового режима, а на следующий день состоится голосование.

Об этом говорится в повестке дня ЕП на 3-6 апреля 2017 года, передает Би-би-си Украина.

По прогнозам экспертов, проблем с одобрением безвиза не возникнет.

После голосования Европарламентом решения должны согласовать послы ЕС, а дальше Совет ЕС окончательно утвердит законодательную инициативу в середине мая.

После этого документ подпишут и опубликуют в официальном журнале ЕС. Безвизовый режим заработает через 20 дней после публикации.

Отмечается также, что это решение, скорее всего, не смогут принять до президентских выборов во Франции, которые пройдут 7 мая. Во Франции опасаются, что предоставление безвиза Украине до выборов может дать дополнительные аргументы представителям крайне правых сил.

Напомним, переговоры о предоставлении безвизового режима для граждан Украины продолжались с 2008 года. Как признали в ЕС, Украина успешно выполнила все 144 обязательства в рамках визового диалога.

2 февраля Европарламент отменил визы для граждан Грузии. Изначально Украина и Грузия должны были получить безвизовый режим вместе, однако позже этот процесс разделили.

28 февраля в Евросоюзе прошли трехсторонние переговоры между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом Европейского Союза по либерализации визового режима для Украины. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что ЕС введет безвизовый режим для Украины до лета 2017 года.