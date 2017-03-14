Европейский вещательный союз считает, чторешение об участии певицы Самойловой в Евровидении-2017 должен принимать Киев

Исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд считает, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.

"Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС) у нас нет никаких возражений к российской делегации и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать", - сказал Йон Ола Санд журналистам во вторник в Киеве.

Он также отметил, что рассчитывает на оптимальное решение этого вопроса.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отметил, что все участники конкурса должны соблюдать украинское законодательство.

"Одна из стран, Российская Федерация, незаконно аннексировала Крым и продолжает необъявленную гибридную войну на востоке Украины. Вместе с тем эта страна среди участников Евровидения. Российская сторона предложила участницу, которая, к сожалению, по некоторым сообщениям пересекла границу АР Крым в незаконным способом. Это дело требует дополнительного изучения со стороны украинских спецслужб. Этот процесс сейчас и происходит", - сказал В.Кириленко.

По его словам, Украина будет решать этот вопрос "согласно духу Евровидения" и украинскому законодательству.

Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 будет представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Служба безопасности Украины сообщила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Ю.Самойловой в Крым, и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что министерство изучает информацию относительно возможного выступления Ю.Самойловой в Крыму. Он отметил, что Мининформполитики не будет обращаться к Службе безопасности Украины с просьбой об изучении ситуации, поскольку СБУ уже в курсе и изучает ситуацию.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что украинская сторона может позволить представительнице России Ю.Самойловой прибыть в Украину, но за посещение оккупированного Крыма ей придется ответить согласно украинскому законодательству.

Он приводит выдержки из законодательства Украины, определяющие процедуру посещения оккупированных территорий и ответственность за его нарушения. В частности, ст.332-1 Уголовного кодекса гласит: "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства карается ограничением воли сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок". Эти же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору лиц, или организованной группой, карается лишением свободы на 3-8 лет, конфискацией транспортных средств и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Другая формулировка, касающаяся нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию, в Уголовном кодексе отсутствует.

Также депутат опубликовал инструкцию о порядке принятия Службой безопасности Украины решения о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, согласно которой соответствующее решение принимается при наличии достаточной информации о факте совершение им "общественно опасного деяния,.. противоречащего интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ". Предлагаемый срок запрета въезда в Украину такому лицу - от 6 месяцев до 5 лет.