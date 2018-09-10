Евросоюз напомнил Раде о серьезных проблемах с выборами 2019 года

Как выразился посол ЕС в Киеве, Брюссель надеется, что вопрос нового избирательного кодекса и состава ЦИК будет закрыт "за несколько месяцев"

В Евросоюзе напомнили украинским народным депутатам, что Раде нужно принять новое избирательное законодательство и, наконец, обновить состав Центризбиркома. Причем сделать это желательно в ближайшие месяцы, сказал на пресс-конференции в Киеве посол ЕС Хюг Мингарелли.

Отвечая на вопрос журналистов, чего ждет Брюссель от Киева в этой сфере, дипломат подчеркнул - "чтобы выборы в Украине произошли в наилучших возможных условиях".

"Мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне необходимо завершить принятие нового избирательного кодекса и назначить членов обновленного состава Центральной избирательной комиссии. Мы надеемся, что этого возможно будет достичь за несколько следующих месяцев", - сказал он.

Сегодня, 10 сентября, Петр Порошенко заявил, что Рада "должна рассмотреть мое президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК". По его словам, это важно не только для создания объединенных территориальных общин, "но и для обеспечения свободных, прозрачных и честных выборов президента и парламента следующего года".

Назначение новых членов ЦИК, по словам спикера Андрея Парубия, будет одной из тем на осенне-зимней сессии парламента.

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК закончился еще 1 июня 2014 года, еще одного - 3 февраля 2017-года. Порошенко 23 января 2018 года подписал представление на назначение новых членов ЦИК. Чтобы разблокировать процесс назначения нового состава ЦИК, который застопорился из-за того, что депутаты не могут 14 кандидатов усадить в 13 кресел, БПП не против отозвать одного из своих представителей.

Источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.