Евросоюз подчеркивает ответственность России за выполнение Минских соглашений - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита "Украина - ЕС" в Киеве заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма и призывает Россию к полному выполнению Минских соглашений, передает корреспондент "ГОРДОН".

"ЕС четко заявляет, что мы поддерживаем Украину против российской агрессии и попыток подорвать независимость Украины. Мы заявили о нашей дальнейшей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и подчеркиваем ответственность РФ в связи с этим", - заявил Туск.

В феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе. Украина и многие страны ЕС обвиняют Россию в невыполнении договоренностей и эскалации конфликта.

28 июня Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ в связи с действиями Кремля по дестабилизации ситуации в Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против Российской Федерации будут продлеваться вплоть до полной имплементации Минских соглашений.