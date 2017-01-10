Евросуд принял к рассмотрению иск Ефремова

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова относительно законности его ареста. Об этом заявил его французский адвокат Максим Сасье, передают "Украинские новости".

"Пока что существует 1 жалоба, которая уже зарегистрирована (ЕСПЧ) и сейчас рассматривается... Она касается помещения политика Ефремова под стражу", - сказал он.

Адвокат отметил, что защита намерена подать еще одну жалобу и ожидает решения Апелляционного суда Киева касательно законности продления содержания под стражей Ефремова до 6 месяцев.

Сасье также выразил возмущение тем, что Апелляционный суд "затягивает рассмотрение этого дела".

"Я третий раз прилетаю в Украину, и четвертый раз дело Ефремова должно было рассматриваться в Апелляционном суде, но было отложено. У меня такое впечатление, что у вас в стране не хотят осуществлять правосудие и отказывают господину Ефремову в его законном праве на защиту", - подчеркнул он.

По его мнению, экс-депутата подвергают уголовному преследованию в Украине исключительно за его политическую позицию, что является нарушением Конвенции по правам человека.

"Собственно говоря, то, что предлагал господин Ефремов - это то, что позже президент Порошенко ратифицировал в "минских соглашениях", - уверен француз.

Адвокат считает это нарушением ст.10 Европейской конвенции по правам человека, где речь идет о свободе выражения.

Как сообщалось, Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", а также в государственной измене.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом компании "Луганскуголь".

Сам Ефремов убеждал, что не виновен в преступлениях, инкриминируемых ему Генпрокуратурой.

24 ноября суд еще раз продлил Ефремову арест - до 22 января 2017 года.

