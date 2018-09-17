Ежегодное послание Президента к Верховной Раде состоится 20 сентября

На этой неделе, 20 сентября, на заседание парламента будет ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Президента Украины. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"К нам поступило письмо о том, что 20 сентября 2018 года на пленарном заседании ВРУ в соответствии со статьей 106 Конституции Украины будет ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Президента Украины", - сообщил Парубий.

Напомним, Президент внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в сентябре должен принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.