Філарет розповів, якою мовою будуть служити у Помісній церкві

Богослужіння в єдиній Помісній православній церкві в Україні після об'єднання та отримання автокефалії має відбуватися українською мовою. Але інші мови також будуть вживатися.

Про це заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час робочої поїздки у Тернопільську область, передає "5 канал".

"Богослужбова мова принципово повинна бути українська. І проповідь українська. Але ми будемо допускати й церковнослов'янську мову, і проповідь російською мовою. Тобто не буде такого, знаєте, утиску по відношенню до богослужбової мови", - сказав патріарх.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату вирішив продовжити процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Також було ухвалено рішення про визнання Константинополем узурпації влади над Київською митрополією Москвою незаконним актом. Також синод вирішив зняти всі заборонні санкції РПЦ стосовно предстоятеля УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія. Разом із тим Патріархія наголосила на неприпустимості майнових конфліктів і насильства у процесі творення помісної церкви в Україні.

7 вересня Вселенський патріархат призначив своїх екзархів, які представляли Константинополь у Києві. РПЦ назвала це "безпрецедентним і грубим вторгненням на свою територію" та заговорила про розкол. Окрім цього, священний синод РПЦ вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.

Собор православних церков має відбутися найближчим часом, але переговори ще не розпочалися. Про це сказав Патріарх Філарет у Тернополі. Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату заявив, що в незалежній державі має бути незалежна церква - називатиметься вона Українська Православна. І в неї мали б увійти три церкви - Київський патріархат, Автокефальна і Московський патріархат.