Філатов заявив, що Дніпропетровську область "починають віддавати Коломойському на відкуп"

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йде конвергенція неприязні до нього з боку центральної влади. Олігарх Ігор Коломойський може з президентом Володимиром Зеленським бути в чомусь не згоден і не солідарний, але в плані неприязні до нього точки зору у них нібито збігаються.

Про це Філатов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Бо фактично Дніпропетровську область починають віддавати Ігорю Валерійовичу на відкуп", - сказав Філатов.

За його словами, він там призначає і знімає прокурорів, намагається впливати на кадрову політику по іншим силовикам, "підрулює облрадою через своїх поплічників".

"І якраз "народну республіку" будуть не всенародно обрані мери створювати, а такі люди, як Ігор Валерійович, яким відвалюються цілі шматки влади, якими вони на горизонтальному рівні намагаються підрулювати, десь правоохоронцями, десь людьми з Офісу президента, десь урядом", - додав він.