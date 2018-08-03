Фірташ vs. Яценюк. Чому знову скинули мера в Чернівцях

Чернівцях нова влада. Але, як водиться, усе нове - це добре забуте старе.

1 серпня сесію міської ради Чернівців вів новий головуючий. Хоча сама сесія є продовженням попередньої, на якій 26 липня скинули міського голову Олексія Каспрука.

Сесія особлива не тільки цим, а й тим, як швидко та злагоджено депутати рухаються по порядку денному. Проголосували навіть за ті питання, про які сперечались роками з попереднім міським головою.

Каспрук заявляє, що його відправили у відставку, бо не давав вирішувати депутатам "шкурні" бізнесові питання.

Депутати ж називають його неефективним менеджером, який не впорався з повноваженнями.

Вся ця історія могла б здатись банальними розбірками регіонального рівня. Але це зовсім не так. Насправді відставка мера Каспрука - це новий виток конфлікту, який тягнеться у Чернівцях роками, між групою колишнього прем'єра Арсенія Яценюка та групою одіозного олігарха Дмитра Фірташа.

І хоча ці особи давно переросли регіональний рівень, саме з їхньої подачі розгоряються головні місцеві конфлікти. Цього разу їхньою жертвою став близький до людей Яценюка мер.

Олексій Каспрук разом зі своїм соратником, народним депутатом від партії "Народний фронт" Максимом Бурбаком стверджують, що відставка - це реванш Фірташа в місті, який уже вдруге зробив усе, щоб Чернівці лишились без мера.

Фактично, Фірташ вдруге перемагає на вотчині Яценюка, і вдруге - не через вибори, а шляхом загострення політичного протистояння в міській раді. Хто кому Фірташ, хто кому Яценюк

Мера Каспрука, за якого проголосувало в Чернівцях 33 тисячі людей, а це майже 65% від усіх виборців міста, відправили у відставку 29 депутатів, за яких сумарно проголосувало приблизно 9 тисяч виборців, тобто 5%.

Секретар міської ради Василь Продан очолює фракцію "Рідне місто", яка складає більшість у міській раді. Саме він зареєстрував проект рішення про припинення повноважень міського голови. Він же став головним бенефіціаром відставки мера. Тепер саме Продан буде виконувачем обов'язки міського голови.

Усунення міського голови дивує більше людей поза Чернівцями, аніж у самому місті. Для чернівчан така ситуація не нова. Вперше мера відправляли у відставку ще у далекому тепер 2011 році. Тоді 42 депутати Чернівецької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Миколи Федорука, якого чернівчани обирали чотири рази поспіль.

Справа Фірташа. Частина четверта. Тіні Семена Могилевича Багаторічного міського голову і наставника Олексія Каспрука у відставку відправляла Партія регіонів, разом з якою голосувала "Наша Україна" та депутати з "Батьківщини". Деякі з них зараз є членами фракції "Рідне місто", який називають "кланом Фірташа" у міській раді. Адміністративний та фінансовий тиск забезпечував Юрій Борисов, партнер Дмитра Фірташа. Як потім говорив про це Федорук, "регіоналам" потрібні були свої люди на місцях, тому його прибрали.

Після припинення його повноважень протягом трьох років обов'язки міського голови виконував член Партії регіонів Віталій Михайлішин, нині також член партії "Рідне місто". Тільки після Революції Гідності Верховна Рада призначила позачергові місцеві вибори, які відбулися 25 травня 2014 року, на яких перемогу здобув Олексій Каспрук.

Вдруге він став міським головою як самовисуванець, без жодної оформленої підтримки в міській раді. Перед цим він балотувався до Верховної Ради за партійним списком "Народного фронту", але відмовився від мандату заради мерства. Каспрук належить до групи Яценюка-Бурбака у Чернівцях. Раніше це була персональна група Яценюка, тобто люди, які разом із ним вчились у школі, потім в університеті, починали бізнес, робили кар'єру.

Але останнім часом відчутно посилились позиції іншого гравця - лідера фракції НФ у парламенті Максима Бурбака.

За останній рік він неодноразово висловлював тезу про необхідність перевиборів Чернівецької міської ради. Це конфлікт не одного року. Бурбак аргументує це тим, що "клан Фірташа", тобто фракція "Рідне місто" у міській раді, не дає працювати міському голові Каспруку.

Нам не вдалось отримати коментар Бурбака, чому питання про перевибори Чернівецької міської ради так і не винесли на розгляд Верховної Ради.

У своєму дописі у Фейсбуці Бурбак писав, що реванш команди Фірташа в Чернівецькій міській раді розпочався ще під час місцевих виборів 2015 року, коли обласне керівництво БПП "злило" округи в місті "Рідному місту", себто, регіоналам.

Формально в партії "Рідне місто" тільки двоє колишніх членів "Партії регіонів". Але якщо ж відійти від формальностей, то "кланом Фірташа" називають групу тих, хто раніше голосував за відставку Федорука. Її лідером є Василь Продан, чоловік народної депутатки від БПП Оксани Продан. Цікаво, що кумом Проданів є той самий соратник Дмитра Фірташа Юрій Борисов, який забезпечив відставку Миколи Федорука.

Крім того, групу партії Віталія Кличка "УДАР", яку постійно звинувачують у відстоюванні інтересів Фірташа, у парламенті очолює ніхто інший, як дружина теперішнього в. о. мера Чернівців Оксана Продан.

Через конфлікт між групами інтересів, який триває роками, цей склад міської ради на чолі з міським головою не приймав важливих рішень, що стосуються життєдіяльності міста.

Коли Каспрук пропонував збільшити кількість автобусів, щоб довозити людей у важкодоступні райони міста, депутати вносили пропозицію збільшити кількість тролейбусів. Депутати виділяють земельні ділянки, міський голова накладає вето, на наступній сесії депутати його долають. І так по колу.

Зараз відставлений Каспрук пояснює, що він не хотів співпрацювати з депутатами, які вирішують в раді "шкурні" земельні питання.

Але на фоні конфлікту з "колишніми", новому меру не вдалося схилити на свою сторону і тих депутатів, які увійшли до міської ради вперше. Це могло б укріпити його позиції.

Крім того, його соратник Бурбак тільки підсилював неприязнь депутатів до мера регулярними звинуваченнями і закликами розпустити міськраду. "Все буде ОК"

Щоб відправити міського голову у відставку, потрібні були 29 "за" з 42 депутатів. Голосів "Рідного міста" та лояльних до нього депутатів не вистачало, щоб відправити мера у відставку. Ключовими були голоси "Батьківщини" та "Свободи" - тих депутатів, які чітко не належать до однієї з груп інтересів.

Всього голосували 30 депутатів. 12 депутатів відмовились від голосування, серед яких вся фракція БПП "Солідарність" та декілька депутатів з інших фракцій. Сам відправлений у відставку мер Олексій Каспрук зіпсував бюлетень, написавши на ньому: "Все буде ОК". Так вже екс-мер підписував свої дописи у мережі Facebook і водночас цим скороченням його тролили опоненти, коли в місті щось було "не ОК".

"Я був готовий до такого рішення ради. Мені відомо, що до самого ранку велись торги з депутатами за голоси", - сказав Олексій Каспрук в своєму кабінеті одразу після голосування, коли готувався передати печатку міського голови.

Натомість Продан заперечує інформацію, що депутатам пропонували гроші та посади за голосування. Він стверджує, що депутатів, які вагались, переконало "розслідування" телеканалу "Чернівецький промінь", який пов'язують із ним самим.

Відео про те, що Каспрук начебто отримав пентхауз як хабар, з'явилося ввечері за два дні до сесії в соціальних мережах без жодних фактів та підтверджень. Коли з подачі одного з депутатів його увімкнули на сесії, воно мало вже майже 100 000 переглядів у Фейсбуці. Каспрук іронічно відреагував: "Хіба є тут хтось, хто ще не бачив?"

На наступний ранок після голосування вже в.о. міського голови сказав, що ніхто не знав, чим завершиться голосування, хоча всі підстави проголосувати "за" були.

"Я вас запевняю, що і депутати з БПП були також "за" відставку. Вони не можуть того сказати. Чому їм не дали взяти бюлетені? Щоб проконтролювати, що не проголосують. Ми всі перебували у страшенній напрузі", - переконує Продан. Система противаг

Свого часу відставку Федорука мотивували другою частиною статті 79 закону "Про місцеве самоврядування", тобто порушенням ним Конституції, законів України та незабезпеченням здійснення наданих йому повноважень.

За цією ж статтею закону припинили повноваження й Каспрука.

Обґрунтування до проекту рішення виклали на 42 сторінках, де зазначені нібито порушення щодо укомплектування виконавчого комітету, затримка в призначенні секретаря міської ради, порушення регламенту міської ради, протиправна діяльність посадових осіб департаментів, ухилення від проведення конкурсів при призначенні на посади в органах місцевого самоврядування тощо. Тільки третина пунктів обґрунтування підкріплюється рішеннями судів.

Але хоч подання і було таке обширне, в публічному просторі секретар міської ради Продан найінтенсивніше посилався не на нього, а на рейтинг комфортності міст. Мовляв, саме за мерства Каспрука Чернівці скотились з першого місця на останнє.

79 стаття закону "Про місцеве самоврядування" передбачає механізм, який мав би не допустити узурпації влади міським головою, своєрідну систему стримувань і противаг.

В Україні депутати використовують її, щоб усувати мерів, які не мають більшості в раді. Неважливо, скільки при цьому міський голова отримав голосів на виборах. Виборці передають право представляти їхні інтереси депутатам у міській раді, які й приймають рішення у даному випадку.

"Мера не обирають безальтернативно на п'ять років. Якщо ти не впорався, тебе треба зняти. Нема змісту чекати, поки спливе твій термін", - каже тепер уже в.о. міського голови Василь Продан.

Депутати самостійно вирішують, впорався міський голова чи ні. Опісля вони отримують більшість в раді і свого головуючого на сесіях, тобто мають повний доступ до ресурсів і всю повноту влади в прийнятті рішень. Тут система стримувань і противаг дає збій.

Федорук, ставши народним депутатом, ініціював внесення змін до вищезгаданого закону.

Згідно із запропонованими пропозиціями, після дострокового припинення повноважень сільського, селищного чи міського голови, Верховна Рада має розглянути клопотання про призначення позачергових виборів відповідного голови протягом 90 днів.

В.о. міського голови Продан дотримається законодавства і подасть відповідне клопотання. От тільки не факт, що це дозволить швидко провести перевибори, тим більше, що відставка відбулась у період канікул народних депутатів.

За словами Каспрука, він уже готується оскаржувати рішення міської ради в судовому порядку. Так через суд поновили на посаді мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Суд і його рішення - питання тактичне для екс-міського голови та цієї каденції міської ради.

Але є й інше питання - стратегічне. За неповних десять років найбільше місто області вдруге лишається без очільника. І вдруге - не з волі виборців, а через протистояння політичних кланів.

Цю проблему жоден суд уже не вирішить.

Христина Гаврилюк, для УП