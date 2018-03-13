Федеральный президент Австрии прибыл в Киев

Александер Ван дер Беллен три дня будет находиться с официальным визитом в Украине по приглашению президента страны Петра Порошенко.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Киев. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба во вторник, 13 марта.

"Добро пожаловать в Украину, господин президент Ван дер Беллен, госпожа Дорис Шмидауер (супруга президента – ред.), министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль и вся австрийская делегация! Начался трехдневный визит!", – написал дипломат в Twitter.

Щерба также добавил: "Холодная погода, но теплый прием в Киеве!".

Ранее сообщалось, Александер Ван дер Беллен 13-15 марта осуществит официальный визит в Украину по приглашению президента Петра Порошенко.

В политической части его визита запланированы встречи с президентом Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В центре переговоров будут стоять многогранные двусторонние отношения, а также отношения с ЕС, ситуация на востоке Украины, Минские договоренности. Запланировано также подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования.