Фейгин: Россия может обменять Гриба на кадрового военного Агеева

Адвокат считает, что в операции по похищению украинца участвовали и белорусские спецслужбы Марк Фейгин. Фото: vnews.agency

Спецслужбы России могли похитить украинца Павла Гриба в Беларуси с той целью, чтоб обменять на своего военного Виктора Агеева, который был задержан на Донбассе. Такое мнение высказал изданию "ГОРДОН" российский адвокат Марк Фейгин.

Он считает, что в операции по похищению украинца участвовали и белорусские спецслужбы.

"Но на самом деле в Беларуси его просто схватили, посадили в машину и вывезли в РФ. Участвовали ли в этом белорусские спецслужбы? Я думаю, да. С трудом мне верится, что они не знали об этой операции. Предполагаю, что в России Гриб дал показания и подписал все документы, где он фигурирует как террорист. Не знаю, пытали его или нет, но уговаривали точно. Тем более, им достаточно было просто не давать ему лекарства, которые он должен принимать регулярно", - сказал Фейгин.

Адвокат отметил, что Россия сейчас ищет варианты, на кого можно обменять Агеева.

"Подобные действия сотрудников российских спецслужб я видел уже неоднократно. Они пошли по проверенному пути. Поэтому история будет очень долгая. Зачем похитили Гриба? В РФ ищут варианты, на кого бы такого сочного можно было быстро обменять Агеева. С моей точки зрения, это продолжающаяся операция для решения именно этого вопроса", - подчеркнул Фейгин.

Ранее сообщалось, что пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

В свою очередь российского контрактника Виктора Агеева украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которую обезвредили 24 июня под Желобком в Луганской области.