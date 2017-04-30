Фесенко: Лишение Артеменко гражданства - урок политикам с несколькими паспортами

Президент Украины Петр Порошенко имел право прекратить гражданство народного депутата Андрея Артеменко.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии NewsOne политолог Владимир Фесенко.

"С точки зрения политико-правовой логики, у нас в Конституции прописано, что не может быть двойного гражданства, поэтому я думаю, что президент имеет право поступить так, как говорит Ляшко (лишить Артеменко гражданства - ред.). Однако, я бы, все-таки дождался официального указа от главы государства", - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что обнародование указа - это дело техники и внутренних процедур, поэтому он может быть опубликован после майских праздников. Вместе с тем политолог высказал убеждение, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко всегда хорошо проинформирован в подобных вопросах, поэтому, скорее всего, указ все же был подписан Порошенко.

"Я уже несколько раз слышал от Ляшко, или со ссылкой на него, некоторые вещи, которые потом подтверждались другими источниками. Поэтому вероятность такого поступка (президента - ред.) достаточно высока", - заверил Фесенко.

Стоит отметить, что по его словам, если данная информация подтвердится, то она послужит прецедентом - предупреждением всем остальным политикам и чиновникам, которые имеют паспорта и гражданства других государств.

Также он высказал убеждение, что сейчас в парламенте очень много критики в отношении закона о двойном гражданстве, и скорее всего, его не удастся провести.

"Указ (президента - ред.) о прекращении гражданства (Артеменко - ред.) станет основанием для лишения депутатства. Тут сомнений нет. Ведь было бы не правильно оставлять в парламенте человека, который не имеет украинского гражданства. Если такой прецедент появится, то по большому счету, исчезнет необходимость в данном законе", - подытожил Фесенко.