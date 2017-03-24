Фесенко: Нужно спросить у министра МВД, как уголовник мог попасть в Нацгвардию

В пятницу, 24 марта, политический эксперт Владимир Фесенко заявил, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов мог попасть в ряды Национальной гвардии Украины из-за кадровой политики в добровольческих батальонах, передает NewsOne.

По имеющейся информации, Паршов с 2011 года числился в розыске за участие в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Однако в 2015 году был принят в ряды Национальной гвардии.

"Не секрет, что в 2014 году некоторые добровольческие батальоны, в частности "Торнадо", брали людей с уголовным прошлым. Мы знаем некоторых людей, которые совершали преступления после того, как пошли в зону АТО. Это вопрос к Авакову, почему уголовников брали в АТО, а потом выдавали им удостоверения участников боевых действий", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Министерстве внутренних дел заявили, что установлена личность убийцы экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, который был застрелян 23 марта в центре Киева.