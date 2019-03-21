Фесенко об атаке Луценко на посла США: Команда Порошенко опять наступила на грабли

Команда Порошенко опять наступает на "грабли".

Об этом пишет в Facebook политолог Владимир Фесенко. Напомним, сегодня Луценко заявил, что ГПУ расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон.

"В 2016 г. они почти открыто поддержали Х.Клинтон на президентских выборах в США. Из-за чего расхлебывают до сих пор. Теперь решили подластиться к Трампу, а заодно скомпрометировать посла США в Украине М.Йованович и НАБУ. Я имею в виду интервью Генпрокурора Юрия Луценко американскому изданию "The Hill". Но, "что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку", - отметил он.

Как пишет политолог, Йованович может позволить себе выходить за рамки дипломатических приличий, а какой-то там Луценко не может брать на себя неподобающую роль.

"И не случайно ответил Юрию Витальевичу Госдепартамент США, а не объект его критики. Поставил на место зарвавшегося чиновника из страны, которая, увы, сильно зависит от США. Но самое главное, Юрий Луценко повторил ошибку команды Порошенко трехлетней давности. Он решил вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу в пользу одной из сторон конфликта. А этого делать категорически нельзя, - считает эксперт.

Пр мнению Фесенко мы должны дружить с США, а не с отдельными политиками внутри этой страны. Для Украины важна двухпартийная поддержка Украины, а не подыгрывание одной из сторон во внутриполитических разборках в США.

"Но, видно, ставки очень высоки. По неофициальной информации, в команде Порошенко уже около года лоббируют устранение М.Йованович с поста посла США в Украине. Раньше это было связано с конфликтами вокруг НАБУ и Антикоррупционного суда. А теперь в АП и в штабе Главного Кандидата не довольны критикой американским послом ситуации с выборами, использованием коррупционных методов в ходе избирательной кампании, в связи с новыми коррупционными скандалами", - отметил Фесенко.

Поэтому, считает политолог, идет попытка дискредитировать М.Йованович и ее информацию об украинских выборах, которую она направляет в Вашингтон, а по максимуму - досрочно устранить ее из Киева.

"Вторая ошибка Юрия Витальевича - он решил играть по украинским лекалам в чужой игре и с другими правилами. Проигрыш неизбежен. Он в очередной раз взял на себя роль "адвоката (или прокурора) дьявола". Но если в Украине это периодически прокатывает, пока, во всяком случае, то в Штатах вряд ли", - резюмировал он.

Команда Порошенко опять наступает на "грабли". В 2016 г. они почти открыто поддержали Х.Клинтон на президентских выборах…

Gepostet von Владимир Фесенко am Donnerstag, 21. M"arz 2019

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