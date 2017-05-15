"Фигурант" расследования убийства Шеремета явился на допрос в полицию

В понедельник, 15 мая, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко явился на допрос в Нацполицию. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Он явился на допрос по вызову, в соответствии с порядком, установленным УПК. Проводятся соответствующие следственные действия. Продолжается проверка предоставленной информации", - сообщил Тракало.

Как известно, редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP 10 мая обнародовали фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В фильме говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также сообщается, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 15 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ не может самостоятельно допросить Устименко, поскольку дело находится в юрисдикции Национальной полиции. Помимо этого Грицак акцентировал внимание на том, что начиная с 2014 года Устименко "не имеет отношения к службе" и "не работал в интересах СБУ".