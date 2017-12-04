Филарет готов встретиться с патриархом Кириллом, но не откажется от автокефалии

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) заявляет о готовности встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым) для переговоров, но не откажется от идеи автокефалии Украинской церкви.

"Если бы он (патриарх Кирилл - ИФ) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции, а именно - автокефалии Украинской церкви, не отступил бы", - сказал он в эфире "1+1" в воскресенье вечером.

При этом он добавил, что пока таких предложений о встрече не поступало.

По словам патриарха, он понимал, что переговоры с руководством РПЦ могут неоднозначно восприниматься духовенством и епископатом УПЦ-КП.

"Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора (РПЦ-ИФ), чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", - сказал он.

Как известно, 30 ноября на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию об обращении митрополита Филарета, в котором он якобы просил о помиловании.

Позже пресс-секретарь УПЦ КП отверг эту информацию. Он отметил, что патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании.