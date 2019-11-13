Финкомитет Рады решил не допускать международных экспертов к отбору главы Бюро финрасследований

Парламентский комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении проект закона о Бюро финансовых расследований. При этом комитет решил не допускать международных экспертов к процедуре конкурсного отбора директора БФР.

"Мы поддержали поправку, которая предусматривает отбор главы Бюро финансовых расследований конкурсной комиссией в составе трех представителей Верховной Рады, трех - Кабмина, трех - президента", - сообщил глава комитета, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев во вторник, 12 ноября.

Также законопроект не предусматривает ликвидацию экономических подразделений СБУ, на котором настаивали бизнес-ассоциации. Гетманцев возложил ответственность за это на авторов нового законопроекта о Службе безопасности Украины.

"Мы поддержали поправку, которая убирает из задач СБУ всю "экономику". Однако залезать в другие нормативные акты, которые регулируют деятельность СБУ, мы считаем неправильным. Это не норма этого закона. Сейчас разрабатывается свой закон о Службе безопасности. В ходе его рассмотрения эти вопросы будут учтены", - пояснил депутат.

"Все, что касается компетенции экономики и публичных финансов, мы из закона об СБУ вычистили. Все остальные вопросы по структуре СБУ, расследования или нерасследования преступлений в сфере коррупции должны решиться в процессе принятия закона об СБУ", - заверил он.

Гетманцев также сообщил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении включено в повестку дня 14 ноября.

В августе 2019 года секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании СФР, разработанный Минфином еще в 2016 году. А президент Владимир Зеленский обязал депутатов от "Слуги народа" принять закон о СФР до 1 декабря.

Согласно текущей редакции законопроекта, орган планируют назвать БФР - Бюро финансовых расследований. Рада поддержала его в первом чтении 2 октября.

По материалам Интерфакс-Украина