Финкомитет Верховной Рады требует от Порошенко назначить главу НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности намерен предложить парламенту обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить вопрос назначения руководителя Национального банка Украины, заявляет первый заместитель главы данного комитета Михаил Довбенко.

"Сегодня комитет планирует обсудить и рассмотреть внесение проекта постановления Верховной Рады Украины об обеспечении преемственности руководства Национального банка, в котором будем предлагать Верховной Раде обратиться к президенту относительно этой ситуации", - сообщил М.Довбенко на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева "с 11 мая 2017 года фактически завершила выполнение своих полномочий и обязанностей и не уволена в соответствии с законодательством".

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По словам М.Довбенко, отсутствие главы НБУнегативно сказывается на банковском секторе Украины и на отношениях государства с международными финансовыми учреждениями.