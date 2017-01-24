Финляндия предложила помощь в реализации Минских соглашений

Финляндия предложила Украине помощь в реализации Минских соглашений.

Об этом в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает 112 Украина.

Кроме того, Ниинисте заявил, что Финляндия осуждает противозаконную аннексию Крыма и поддерживает украинскую интеграцию и суверенитет.

"Минские соглашения необходимы, они должны быть удовлетворены так скоро, как только можно будет для того, чтоб можно было нормализировать жизнь в Украине и в принципе во всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем", - подчеркнул президент Финляндии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Финляндию. В 10 часов утра между президентами Финляндии Саули Ниинисти и Украины - Петром Порошенко прошла частная беседа, а также переговоры между делегациями сторон.