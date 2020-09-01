Фокін поповнив ряди "провокаторів" на "Миротворці"

Першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, після його висловлювань про загальну амністію і особливий статус для Донбасу, внесли в базу "Миротворця". Про це свідчить інформація на сайті порталу.

Сайт "Миротворець" звинуватив Фокіна в запереченні російської агресії, маніпулюванні суспільно значущою інформацією, участі в спробах "легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей".

Раніше Фокін відреагував на критику його заяв щодо Донбасу, назвавши критиків "засланими козачками" і "прихильниками війни".

Голова ОП Андрій Єрмак заявив про те, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України. Мовляв, він щойно приєднався до ТКГ і поки "розбирається з тематикою".