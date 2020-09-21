Фокін запропонував створити тимчасовий уряд в ОРДЛО

Перший заступник голови української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей пропонує створити на цій території тимчасовий уряд. На його думку, він має бути міжнародним.

Про це Фокін розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

Він підкреслив, що це суто його особиста думка, і зазначив, що не розуміє, чому місцеві вибори скасували в підконтрольних районах Донбасу. За його словами, йому складно пояснити цей момент "контрагентам з питань переговорів".

"Перш ніж проводити вибори (в ОРДЛО - ред.), потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але в який спосіб забезпечити, це мають керівники країни думати. Як один зі способів я запропонував використовувати мандат Ради безпеки (ООН - ред.) і створити тимчасовий уряд на тих територіях, які зараз не підконтрольні Україні, - заявив Фокін.

Він також уточнив, що це має бути міжнародний уряд.

Раніше ТКГ погодила нові ділянки розведення сил і розмінування на Донбасі.

