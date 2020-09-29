Фокін заявив, що не бачить війни між Україною та Росією

Експрем'єр-міністр та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не бачить альтернативи мінським угодам, хоча має багато нарікань на цей документ.

Про це він сказав у вівторок, 29 вересня, під час розмови з народними депутатами на засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Я дійшов висновку, що альтернативи мінським угодам на сьогоднішній день не існує. Хоча, як буде видно далі з моєї розмови, дуже багато суттєвих і обгрунтованих нарікань на цей документ у мене є", - сказав Фокін, якого цитує УНН.

Також, відповідаючи на запитання одного із народних депутатів, він заявив, що "поки не бачить війни між Росією та Україною".

"Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Ніякого підтвердження, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною поки що я не бачу", - цитує Фокіна видання "Новости Донбасса".

Але він відзначив, що незаконні збройні формування на Донбасі підтримує Росія.

Фокін також заявив, що ніколи не був і не буде ворогом Росії, він залишається громадянином України.

"Я ніколи не був і не буду ворогом Росії, як не буду ворогом Ізраїлю, Польщі, Угорщини та інших країн. Бо я був, є і залишаюся до смерті відданим громадянським чиновником чи громадянином України. І інтереси України для мене були і є понад усе. Тому якщо комусь прикортить назвати мене російським агентом прошу зважати на те, що це буде чергова неправда", - сказав Фокін.

Як відомо, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін приїхав на засідання Комітету Верховної Ради.

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