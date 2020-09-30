Фокіна вивели зі складу ТКГ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України на переговорах у Мінську.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Для президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави", - заявили в Офісі Зеленського.

В ОП наголосили, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння, що саме Росія контролює окуповані території України.

Нагадаємо, у вівторок, 29 вересня, на засіданні парламентського комітету з державного будівництва, де розглядалися його скандальні висловлювання, зокрема, про необхідність амністії прокремлівських терористів, Фокін заявив: "Ніякого підтвердження того, що там війна між Україною і Росією, поки не бачив".

За його словами, проти ЗСУ на Донбасі воюють тільки проросійські найманці з 30 країн світу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков емоційно відреагував на слова Вітольда Фокіна: "Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію

Волинські Новини

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