Фонд госимущества сдает в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС

Фонд госимущества сдает в аренду до 49 лет часть сооружений ЧАЭС под строительство солнечной электростанции

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс о сдаче в аренду части сооружений Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В аренду сдаются инженерные сооружения системы охлаждения объектов ЧАЭС общей площадью 2,5 млн кв. м.

Помещения сдаются для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Максимально возможный срок аренды - 49 лет, стоимость имущества оценена в 6,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что для улучшения инвестиционной привлекательности Кабинет министров снизил стоимость аренды государственного имущества и упростил процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны. 15 декабря 2016 г. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения начало предоставлять в пользование земельные участки для строительства объектов солнечной генерации.