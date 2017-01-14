Forbes составил рейтинг самых богатых украинских чиновников и нардепов

Рейтинг самых богатых чиновников Украины по версии "Forbes Украина" возглавил президент Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте журнала, состояние президента Украины в 2015 году превысило $940 млн и составляет почти треть состояния 20-ти фигурантов рейтинга.

На своих банковских счетах Порошенко тоже задекларировал средств больше, чем другие - $26,7 млн.

Большинство участников рейтинга предпочитают хранить деньги в кэше, за исключением нардепов Константина Жеваго и Леонида Климова, которые в 2015 году вообще не задекларировали наличность. При этом Жеваго владеет 51% акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины и занимает 2 место рейтинга. На третьем месте - нардеп Вадим Новинский.

В рейтинге Forbes только трое участников не являются нардепами. Это президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

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