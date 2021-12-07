Foreign Policy: Україна просить США передати їй частину евакуйованої з Афганістану військової техніки

Україна попросила США надати їй частину військової техніки, яку евакуювали з Афганістану. Йдеться про те озброєння, яке було призначене для уряду країни до приходу талібів.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

У листопаді під час візиту до США міністр оборони Олексій Резніков просив американську сторону збільшити постачання озброєння, зокрема надати такі системи, які раніше Штати Україні не давали. Це стосується повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Зокрема, Україна також хоче отримати боєприпаси, які США планували відправити в Афганістан до захоплення там влади талібами.

Окрім цього, Україна просила і гелікоптери Мі-17, які наразі перебувають на технічному обслуговуванні на українській території.

За даними CNN, США ще думають, чи відправляти в Україну додаткове озброєння та радників. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації.

У США у відповідь пригрозили сильними санкціями, "від яких раніше утримувалися". Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.



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