Формула "от звонка до звонка" к президентским полномочиям в принципе неприменима - Рахманин

Ни один президент Украины ни разу не пребывал на президентской должности аптекарски точный пятилетний срок.

Формула "от звонка до звонка" к президентским полномочиям в принципе неприменима. Избирательная кампания опирается на процедуры, привязанные к относительным временным рамкам ("не позднее, чем...", "указанный срок может быть продлен не более, чем...", и т.д.) Сами выборы могут быть либо одно-, либо двухтуровыми. А предусмотрены еще повторные, кампанию изрядно продлевающие. Так что абсолютно точно просчитать реальную продолжительность действа невозможно в принципе.

Об этом в своей статье пишет Сергей Рахманин, первый заместитель главного редактора ZN.UA, и предлагает примерно прикинуть, когда именно истекут полномочия действующего президента, если выборы (как и предусмотрено Конституцией) пройдут 31 марта 2019-го.

"Если, по итогам голосования в первом туре ни один из кандидатов не заручится поддержкой более половины избирателей (что случится наверняка), ЦИК, после формальной санкции парламента, должен будет назначить повторное голосование (второй тур). Дата его проведения - третье воскресенье после дня выборов, то есть 21 апреля. 10 дней отводится Центризбиркому на подведение итогов выборов. Берем по максимуму - 30 апреля. Затем официальное обнародование результатов (публикация в "Голосе Украины") - пускай на следующий день, то есть 1 мая. Не менее чем через тридцать дней победитель должен быть приведен к присяге - 31 мая. Именно в этот день действующий глава государства, гарант и главковерх, официально покинет свой пост, - отмечает обозреватель. - Итак, полномочия Порошенко, вступившего на президентский пост 7 июня 2015-го, истекут (с высокой степенью вероятности) 31 мая 2019-го. То есть на неделю раньше полного пятилетнего срока. А не на два с половиной месяца, как посчитал один бестолковый математик из президентского фан-клуба".

По словам Рахманина, даже если брать минимально допустимые сроки - раньше мая приведение к присяге нового президента не состоится.

"Даже в 2014-м, в условиях максимального благоприятствования для Порошенко (отсутствия судебных разбирательств, более сжатых сроков приведения к присяге), от дня голосования до дня инаугурации прошло почти 2 недели. В 2019-м все будет явно жестче и дольше. Но, как ни считай, формальный "недобор" президентских полномочий Порошенко будет составлять от нескольких дней до пары-тройки недель, - подчеркивает автор. - Ни один президент Украины ни разу не пребывал на президентской должности аптекарски точный пятилетний срок. Вычтем из этого списка изрядно "недосидевших" "досрочников" Кравчука и Януковича. Но избиравшиеся не на досрочных, а на очередных выборах Кучма (дважды) и Ющенко также не покидали Банковую ровно через пять лет, день в день, "пересиживая" от месяца до четырех. И если считать "недосиживание" на президентском посту нарушением Конституции, то "пересиживание" - такое же нарушение: ведь срок полномочий - пять лет, а не пять с "копейками"".

Подробнее о планах и возможностях переноса выборов президента читайте в материале Сергея Рахманина "Какой срок получит Порошенко?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".