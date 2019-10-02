"Формула Штайнмайера": Климкин рассказал о последствиях решения проблемы Донбасса за счет Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз напомнил, о потенциальных угрозах, которые несет украинской государственности российский вариант "формулы Штайнмайера". Он выразил уверенность, что РФ не заинтересована в проведении свободных и демократических выборов в ОРДЛО. А также констатировал, что сама по себе "формула" не имеет смысла, не будучи структурным элементом "дорожной карты" реализации Минских договоренностей.

Дипломат отметил, дав добро на согласование "формулы" в Трехсторонней контактной группе, президент Владимир Зеленский фактически согласился на условия Кремля относительно проведения саммита "Нормандской четверки".

"На "формулу Штайнмайера" согласились. Ожидаемо. То есть российское условие о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо", - написал экс- глава МИД на своей странице в Facebook вечером во вторник, 2 октября.

Говоря о выборах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях, Климкин обратил внимание на угрозу их проведения фактически по российскому сценарию, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины.

"Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть Россия их сделает несвободными и нечестными. И вообще не выборами", - предостерег экс-министр.

Климкин подчеркнул, что проведение свободных выборов будет возможным только после выведения российских войск, разоружения наемников и обеспечения безопасности путем установления полного контроля Украины и/или международного сообщества на всей территории украинского Донбасса, включая участок границы с РФ. Обязательными условиями также являются участие украинский партий в выборах, их проведение Центральной избирательной комиссией, возможно, при участии международной администрации. В ОРДЛО также должны полноценно работать украинские медиа, украинские суды и т.д.

"Это функционирования украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", - подчеркнул Климкин.

Дипломат констатировал, что "формула Штайнмайера" "лишена всякого смысла" без вмонтирования в "дорожную карту" Минских договоренностей и без ответа на вопросы относительно обеспечения безопасности в ОРДЛО для проведения местных выборов.

"То есть вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины. Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас - вопрос нашего существования как единого и соборного государства", - подытожил экс-министр.

Вечером 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Трехсторонняя контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера" и разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого. Жителям "серой зоны" Зеленский лично гарантировал безопасность. Он также анонсировал разработку нового законопроекта об "особом статусе" Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера". Заявления Зеленского спровоцировали массовые протесты в Киеве и других украинских городах.

Еще 12 сентября Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать "формулу Штайнмайера" на предстоящем саммите "Нормадской четверки". Реализации "формулы Штайнмайера" требует РФ. В Кремле заявили, что будут настаивать на "письменных гарантиях" до и во время саммита "Нормандской четверки".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера" на встрече политических советников лидеров "Нормандской четверки" 2 сентября. Об этом глава МИД сообщил более чем через две недели после встречи в Берлине. Пристайко также предложил провести местные выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. При этом он заявил, что "формулу Штайнмайера" в 2016 году якобы согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Однако Порошенко категорически отвергал этот подход, настаивая на том, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода российских войск и передачи контроля над границей Украине или же миротворцам ООН.

Позднее Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО без выведения российских войск.