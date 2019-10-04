"Формула Штайнмайера": Люди вышли на протест не потому, что они "порохоботы" - Порошенко

Помня о внешней угрозе, украинцы не должны повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Такое мнение высказал экс-президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписание Украиной "формулы Штаймайера" и обращение главы государства Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что уважает право украинцев на протесты.

Реакция президента Владимира Зеленского на беспокойство части общества в связи с подписанием "формулы Штайнмайера" - шаг в правильном направлении, заявил 4 октября в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности", экс-президент Украины Петр Порошенко.

Так он прокомментировал видеообращение Зеленского, в котором тот заявил, что уважает право украинцев на протесты и что "формула Штайнмайера", определяющая порядок вступления в силу так называемого закона об особом статусе Донбасса, не означает "сдачи" Украины.

Зеленский также подчеркнул, что "некоторые лица" хотят использовать протесты, чтобы "вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности".

"Жаль, что так много внимания предшественникам. Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где враг Украины - в Москве. Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы не должны повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", - считает Порошенко.

Он отметил, что готов предложить руководству государства дорожную карту реализации Минских договоренностей.

"Не российская "формула Штайнмайера", а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на нормандский саммит", - утверждает экс-президент.

"Люди вышли на днях на протест не потому, что они "порохоботы", как некоторым кажется. Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане - они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - добавил Порошенко.

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявлял Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", - подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Порошенко утверждал, что формула кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных Минскими соглашениями.

В Европейском союзе считают, что подписание "формулы Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме, заявила официальный представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич.

После подписания "формулы Штайнмайера" в Украине прошли акции протеста. 1 октября в митинге на Майдане Незалежности в Киеве и возле Офиса президента приняли участие несколько сотен человек. На следующий день на акцию с лозунгом "Нет капитуляции" вышли жители не только столицы, но и как минимум 10 других украинских городов.