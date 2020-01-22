Форум в Давосе: Зеленский выступил со спецзаявлением

В среду, 22 января, в Давосе проходит Всемирный экономический форум.

В ходе этих встреч выступают ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. На форуме с спецзаявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляция видео велась на странице Офиса президента в Facebook.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

Также в ходе форума в Давосе Владимир Зеленский встретится с с директором- распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill. В этих встречах примет участие также министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Пресс-служба Министерства финансов расписали, какие вопросы будут обсуждаться, а именно: вопросы развития новых технологий и возможных угрозах от их внедрения; изменения климата и защиту биоразнообразия планеты; развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений; проблемы здравоохранения; вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда"; урегулирования военных конфликтов в "горячих точках".

Также в рамках форума стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 миллиард человек, а также инициатива по посадке 1 миллиарда деревьев на планете.