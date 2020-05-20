Фракція "Батьківщина" у ВР пішла на самоізоляцію через підтвердження коронавірусу у нардепа Мейдича

Парламентська фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію і не з'явиться у Верховній Раді, доки її депутати не пройдуть тест на коронавірус і не переконаються, що здорові, повідомила віце-спікер Олена Кондратюк.

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі... фракції "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич захворів, у нього підтверджено коронавірус. Як відповідальна, фракція сьогодні відсутня в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію, і доки не буде проведено тестування кожного з депутатів і не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться до цієї зали", - сказала Кондратюк на пленарному засіданні парламенту в середу.