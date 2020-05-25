Парламентська фракція "Батьківщина" вийшла із самоізоляції, в яку нардепи були змушені піти після того, як у одного з нардепів діагностували коронавірус.

Про це повідомила в Facebook голова партії Юлія Тимошенко у понеділок, 25 травня.

"Самоізоляція завершена - "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда поновлює роботу за звичайним графіком. Олегу Мейдичу бажаємо якнайшвидшого одужання, - написала вона.

Нагадаємо, карантин в Раді завершився 18 травня. Однак у зв'язку зі спалахом коронавірусу в парламенті Верховна рада знову змінила графік роботи.

Як повідомлялося, коронавірус був виявлений у депутата з "Батьківщини" Олега Мейдича. Вся фракція пішла на самоізоляцію.

Як відомо, з 25 по 29 травня депутати Верховної ради працюють з виборцями, засідань не буде.