Фракція "Голос" в Раді отримала нового керівника

Народний депутат Ярослав Железняк став головою фракції "Голос" у Верховній Раді.

"Щойно колеги з "Голосу" обрали мене новим головою нашої фракції, а Романа Костенка - заступником. Тепер в наступному році планую працювати так, щоб бути не тільки наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, а й найефективнішим для нашої команди", - повідомив він у своєму Telegram- каналі.

Раніше Железняк був заступником голови фракції. Також він - перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Головою фракції "Голос" був Сергій Рахманін.

У пресслужбі партії пояснили, що вирішили провести ротацію керівництва.

"Головування у фракції не є довічним привілеєм або довічним ув'язненням. Ротація керівництва є не тільки нормальним, але і необхідним процесом для молодої політичної сили, де досить яскравих, самодостатніх особистостей", - сказав Рахманін.

Раніше Рахманін заявив, що не варто очікувати наступного року дострокові парламентські вибори, оскільки для їх проведення потрібно, щоб "кількість божевільних у Верховній Раді перевищувала 226".