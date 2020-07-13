Фракція СН: Зеленський і Шмигаль презентували кандидатів на главу НБУ і АМКУ

Під час засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем'єр- міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Президент з Прем'єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем'єра ОПК", - написав Качура.

У той же час імен кандидатів він не назвав.

Нагадаємо, на засіданні фракції народні депутати України звернулися до Прем'єр-міністра України Дениа Шмигаля і просять прозорого призначення глави Державного агентства лісових ресурсів України.